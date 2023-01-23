『EQUALS イコールズ WALL ウォール 壁寄せテレビスタンドV4専用棚板 サテンブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 07時 07分に出品され04月29日 07時 07分に終了予定です。即決価格は8,597円に設定されています。現在822件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

EQUALS イコールズ WALL ウォール 壁寄せテレビスタンドV4専用棚板 サテンブラック



【商品説明】

・WALLインテリアテレビスタンドV4専用のオプションです。

・【サイズ】幅47x奥行37x厚み（前/後）2/5cm・重量：約4.5kg

・【素材】スチール

・完成品



【サイズ】

高さ : 7.50 cm

横幅 : 39.00 cm

奥行 : 49.50 cm

重量 : 5.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。