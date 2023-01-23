『ムサシ 高枝採収鋏 【ポールスリム】 2段式 アンビル刃 321【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 20時 32分に出品され04月10日 20時 32分に終了予定です。即決価格は8,597円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 説明軽量タイプで女性・お年よりの方にもラクラク枝切り、果実採りに最適!アンビル刃タイプで切れ味バツグン!使いやすいスライド式スポンジグリップパイプは高強度アルミ合金。高級ブロンズ調仕上げ便利な切断径2段階調節付。枝の太さに合わせて、刃の開く角度を2段階に調節。素早く剪定ができる