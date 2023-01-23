『エルジン 腕時計 FK1401S-BL メンズ シルバー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 10時 24分に出品され03月23日 10時 24分に終了予定です。即決価格は8,597円に設定されています。現在514件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エルジン 腕時計 FK1401S-BL メンズ シルバー
【商品説明】
・原産国:中国
・対象:メンズ
・日常生活用強化防水:10BAR
【サイズ】
高さ : 7.80 cm
横幅 : 8.80 cm
奥行 : 12.20 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8597円
514 入札履歴
終了
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