『エルジン 腕時計 FK1401S-BL メンズ シルバー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 10時 24分に出品され03月23日 10時 24分に終了予定です。即決価格は8,597円に設定されています。現在514件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エルジン 腕時計 FK1401S-BL メンズ シルバー



【商品説明】

・原産国:中国

・対象:メンズ

・日常生活用強化防水:10BAR



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 8.80 cm

奥行 : 12.20 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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