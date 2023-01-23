『鉢カバー プランターカバー 大型 屋外 プランター ボックス 鉢 白 グレー 石 カバー 長方形 60cm ガーデニング 花壇 セメント 四角 大型プランター おしゃれ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 22時 27分に出品され03月14日 22時 27分に終了予定です。即決価格は8,597円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カラー：グレー ホワイト
サイズ（約）
本体：幅 605×奥行 305×高さ 310mm
有効内寸：幅 550×奥行 250×高さ 280mm
重量：（約）11.2kg
材質：酸化マグネシウム
仕上げ：ステイン系塗装
組立区分：完成品
ストーン 幅60 植木鉢カバー プランターボックス 深型 diy スクエア ガーデン ガーデニングプランター かわいい ナチュラル 北欧 モダン 西海岸 鉢植えカバー ガーデンボックス プランターボックス ケース バスケットプランター フラワーポット 大型プランターボックス フォレスト 観葉植物 可愛い お洒落 外 和風 アンティーク アジアン 横長 縦長 トール 長い ロング 大 特大 バスケット 1号 2号 4号 5号 5号用 6号 6号用 7号 7号用 8号 8号用 9号 10号 ガーデン用品 ガーデニング用品 ガーデニング雑貨 ガーデンファニチャー スリム 薄型 置き型 スタンド 安い 格安 寄せ植え 樹木 植物 盆栽 植木 花台 バスケットプランター 鉢植え フラワースタンド プランタースタンド 給水 トマト ハーブ 深い ベランダ 野菜 イチゴ 家庭菜園 クリスマスローズ 花 深め ヨーロピアン 業務用 インテリア 人気 送料無料 マンション
【 送料無料 】〔10個セット〕 リッチェル ボタニー ハンギングポット 20型 ホワイト （W）
¥ 8596
【 送料無料 】〔10個セット〕 リッチェル ボタニー ハンギングポット 20型 ダークグレー （DG）
¥ 8596
送料無料 法人様限定 クレイポット7号 60個 アイカ まとめ買い！ ※個人様宅お届け出来ません。 北海道・沖縄・離島出荷不可
¥ 8596
Ceramic Flower Pots， Brajttt Round Vintage Rustic Drip Glazed Planters for
¥ 8596
MyGift 7インチ イエローサンバーストセラミックフラワーポット 受け皿付き
¥ 8596
Laila and Lainey Aloe Pot and Succulent Planter - Set of Two - Funny Housew
¥ 8596
TOPGARDEN Self Watering Planter - 3 Pack， Plastic Automatic Plant Waterer P
¥ 8596
KOOYAT 植木鉢 排水穴付き 9.85インチ 屋内植物用プランター 3個パック 屋外プランター 大型ガーデニングポット プランター&アクセサリー
¥ 8596
Hangee ハンギングプランター - 2個 本革プラントハンガー 屋内 4.5インチと8インチ - ミニマリスト モダン ボーホー 素朴なハンギング
¥ 8596
10/9/8/7/6 Inch Plant Pots， RIFNY Large Plastic Planters for Indoor Plants
¥ 8596
Plant Pots Set of 2 Pack 10 inch，Planters for Indoor Plants with Drainage H
¥ 8596
TERRA-MENTテラメント DropRound34 ホワイト 910-245-101
¥ 8596
ottostyle.jp ガーデンラック フラワースタンド 室内用 3段 ブラック 風通しのいいメッシュ棚 鉢植え インテリアラック アイア
¥ 8596
Ladovita ハンギングプランター 屋内用 10インチ 大型ハンギングバスケット 屋外 ハンギング植木鉢 水抜き穴付き 2個セット マーブルグレー
¥ 8596
収納バスケット 折りたたみ式キューブファブリックビン 受け取りオーガナイザー 6パック 長方形 防水キャンバスハンドル 子供部屋や家庭、クローゼット、
¥ 8596
ポッシュリビング アーバンプランツポット ソリッド チャコール Φ32.5×H34cm 81054
¥ 8595
コンパル 枕木プランター 85型 鉢底ネット付
¥ 8595
コンパル 枕木プランター 85型 鉢底ネット付
¥ 8595
落札価格8597円
355 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！