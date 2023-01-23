鉢カバー プランターカバー 大型 屋外 プランター ボックス 鉢 白 グレー 石 カバー 長方形 60cm ガーデニング 花壇 セメント 四角 大型プランター おしゃれ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

カラー：グレー ホワイト



サイズ（約）

本体：幅 605×奥行 305×高さ 310mm

有効内寸：幅 550×奥行 250×高さ 280mm



重量：（約）11.2kg



材質：酸化マグネシウム



仕上げ：ステイン系塗装



組立区分：完成品





ストーン 幅60 植木鉢カバー プランターボックス 深型 diy スクエア ガーデン ガーデニングプランター かわいい ナチュラル 北欧 モダン 西海岸 鉢植えカバー ガーデンボックス プランターボックス ケース バスケットプランター フラワーポット 大型プランターボックス フォレスト 観葉植物 可愛い お洒落 外 和風 アンティーク アジアン 横長 縦長 トール 長い ロング 大 特大 バスケット 1号 2号 4号 5号 5号用 6号 6号用 7号 7号用 8号 8号用 9号 10号 ガーデン用品 ガーデニング用品 ガーデニング雑貨 ガーデンファニチャー スリム 薄型 置き型 スタンド 安い 格安 寄せ植え 樹木 植物 盆栽 植木 花台 バスケットプランター 鉢植え フラワースタンド プランタースタンド 給水 トマト ハーブ 深い ベランダ 野菜 イチゴ 家庭菜園 クリスマスローズ 花 深め ヨーロピアン 業務用 インテリア 人気 送料無料 マンション