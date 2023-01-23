『ホタルクス MVB2101/32N5-N8 LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 一般タイプ 20形 組合せ 逆富士形 230mm幅 FHF16高出力×2灯相当 HotalX【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 00時 39分に出品され03月10日 00時 39分に終了予定です。即決価格は8,597円に設定されています。現在961件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー:ホタルクス

品名:LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 一般タイプ 20形 組合せ 逆富士形 230mm幅 FHF16高出力×2灯相当 (MVB2101/32N5N8)

品番:MVB2101/32N5-N8

光束(lm):3200

消費電力(W):20.5

消費効率(lm/W):156

色温度(K):5000

平均演色評価数:83