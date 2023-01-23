『カラーフィットペットハウス (Powder Pink)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 00時 08分に出品され03月03日 00時 08分に終了予定です。即決価格は8,597円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カラーフィットペットハウス (Powder Pink)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.57 cm

横幅 : 50.80 cm

奥行 : 52.83 cm

重量 : 5.28 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。