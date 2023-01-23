『Ankbit E500Pro ハイブリッド アクティブ ノイズキャンセリング ワイヤレスヘッドホン bluetooth 5.0 ヘッドセット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月25日 07時 54分に出品され04月25日 07時 54分に終了予定です。即決価格は8,597円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Ankbit E500Pro ハイブリッド アクティブ ノイズキャンセリング ワイヤレスヘッドホン bluetooth 5.0 ヘッドセット
【商品説明】
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・?【1.5-2時間の充電で最大90時間使用可能】スーパーチャージ、わずか1.5-2時間で100％までチャージできます。 Bluetooth ヘッドフォン E500Proはフル充電で、ANCオフで最大90時間（約900曲）、ANCオンで60％のボリュームで最大40時間の再生が可能です。 長時間の飛行にも十分対応できます。 急いでいるときは、わずか5分の充電で5時間の再生が可能です。 3.5mm-TypeCアダプターオーディオケーブル付きで、必要に応じて有線ヘッドホンとして使用することもできます。
・?【ENCアルゴリズムによるノイズリダクシ
【サイズ】
高さ : 9.30 cm
横幅 : 16.70 cm
奥行 : 17.30 cm
重量 : 530.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8597円
783 入札履歴
終了
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