『ベッドテント キッズテント 子供テント トンネル プレイハウス 睡眠テント 防蚊帳付き プレイテント 秘密基地 子供部屋 誕生日 プレゼント 入園祝い【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月17日 05時 01分に出品され04月17日 05時 01分に終了予定です。即決価格は8,597円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 子供の秘密基地：子供の隠れ家にも、プレイスペースにも、子供も大人もワクワクするテントです！空間認識を育むことができます。誕生日や入園祝いプレゼント、記念日の贈り物にも適です。

誕生日パーティー、公園、遊び場、デイケア、学校、カーニバル、睡眠、屋内または屋外のプレイ、クリスマスプレゼント、子供お誕生日プレゼント、出産祝いなどのギフトとしてのの幼児のおもちゃ！

このベッドテントは、日中は遊び場、夜は面白い睡眠体験を提供します。昼寝の時間には、寝る前に睡眠を楽しんでください。ゲームの時間と時間だけをお楽しみます。

このキッズベッドテントは星空のトンネルデザイン採用して、子供の想像力を刺激し、宇宙空間にいるを想像させています。

通気性が抜群だけでなく、耐久性も優れています。子供に静かで安全な環境を提供しております。