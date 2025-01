THE TRUTH(Blu-ray Disc)【年末の贈り物】

商品情報

全180日間の闘いの記録、「完全収録」版ライブBlu-ray&DVDボックス完成! THE TRUTH = 真実。長渕 剛が闘い抜いた180日間の「真実」、そして生きた証しを刻みこんだ濃密なドキュメントをDISC1に収録。 DISC2、DISC3にはそれぞれ、RUN FOR TOMORROW HALL TOUR 2012最終日・仙台サンプラザホール公演、そしてStay Alive ARENA TOUR 2012最終日・大阪城ホール公演を、MCの細部に至るまで「完全収録」! ! 長渕 剛 Bku-ray&DVDボックス THE TRUTH 2013年3月20日(水)発売 Blu-ray&DVD同時リリース!

<収録曲内容> ※Blu-ray/DVD同じ内容になります。 DISC1 THE TRUTH (Documentary Of Stay Alive) DISC2 RUN FOR TOMORROW Live at Sendai Sunplaza Hall 2012.8.15 DISC3 Stay Alive Live at Osaka-jo Hall 2012.10.21