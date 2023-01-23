『山下工芸 大鉢 白 φ24.7×7.2cm 鼡駒筋8寸反鉢 14069760【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 14時 10分に出品され03月16日 14時 10分に終了予定です。即決価格は8,597円に設定されています。現在532件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ:φ24.7×7.2cm

素材・材質:陶器

生産国:日本