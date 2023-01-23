『14kイエローゴールドキュービックジルコニアスタッドピアス ソリティアラウンド 安全なスクリューバック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 01時 39分に出品され03月16日 01時 39分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在430件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております
|商品名
|14kイエローゴールドキュービックジルコニアスタッドピアス ソリティアラウンド 安全なスクリューバック
|ブランド名
|Tilo Jewelry
|商品コメント
|Tilo Jewelry
税関にて開封される可能性がございます
商品カテゴリ
商品コード
YS0000037036177859
Sterling Silver 4 pcs Band Puzzle Ring 11mm (Size 5 to 15) Size 12並行輸入品 送料無
¥ 8596
SOVATS Double Finger Band Ring for Women Set with White Cubic Zirconia 925
¥ 8596
AeraVida Elephant Caravan Around Oxidize .925 Sterling Silver Ring並行輸入品 送料無
¥ 8596
1mm thick solid sterling silver 925 Italian TRACE chain necklace chocker br
¥ 8596
2mm solid sterling silver 925 Italian SPIGA wheat chain necklace chocker br
¥ 8596
Sterling Silver Anklet Snake Chain 2.5 mm Nickel Free Italy， 9.5 inch並行輸入品
¥ 8596
Silver Rose Rhodium Yellow Shiny Diamond-Cut Tri-Color Fancy Weave Anklet B
¥ 8596
Black And White Barrel Bead Style Chain Anklet In Sterling Silver， 10並行輸入品
¥ 8596
1mm thick solid sterling silver 925 Italian round SNAKE chain necklace choc
¥ 8596
1mm thick solid sterling silver 925 Italian round SNAKE chain necklace choc
¥ 8596
Sterling Silver Communion Charm並行輸入品 送料無料
¥ 8596
NINAQUEEN Valentines Day Gifts for Mom 925 Sterling Silver Gold Plated Que
¥ 8596
Sterling Silver Soccer Ball Bead Charm for Most Charm Bracelets並行輸入品 送料無料
¥ 8596
Rembrandt Charms New Brunswick Charm， Gold Plated Silver並行輸入品 送料無料
¥ 8596
Rembrandt Charms Sand Dollar Charm， Gold Plated Silver並行輸入品 送料無料
¥ 8596
Amoro 925 Sterling Silver Murano Glass Misty Dream Sand Bead Charm並行輸入品 送料無
¥ 8596
Amoro 925 Sterling Silver Murano Glass Turquoise Splash Bead Charm並行輸入品 送料無
¥ 8596
Amoro 925 Sterling Silver Murano Glass Pink Petal Sand Bead Charm並行輸入品 送料無料
¥ 8596
落札価格8596円
430 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！