『1mm thick solid sterling silver 925 Italian round SNAKE chain necklace choc【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 06時 27分に出品され03月15日 06時 27分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 海外からの輸入商品のため、お届けまでに2週間〜3週間程での納期となります。国内に到着、当社にて検品後に丁寧な発送を致します。混雑状況や通関によりに１か月程お時間を頂く場合もございます。 商品名 1mm thick solid sterling silver 925 Italian round SNAKE chain necklace chocker bracelet anklet with lobster claw clasp - 15， 20， 25， 30， 35， 40， 45， 50， 55， 60， 65， 70， 75， 80， 85， 90， 95， 100cm ブランド名 商品コメント 新品、未使用ですが、海外からの物流のため、外箱にダメージがあることがございます。輸入関税のご請求はございませんのでご安心ください。 商品カテゴリ YSYSストア ジュエリー、アクセサリー ファッション 腕時計、アクセサリー レディースアクセサリー イヤリング

商品コード YS0000018320000604

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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