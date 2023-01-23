『LONAGO Personalized Name Necklace with Sunflower Custom Name Pendant Neckla【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 15時 31分に出品され04月05日 15時 31分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在631件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|LONAGO Personalized Name Necklace with Sunflower Custom Name Pendant Necklace for Women Girl
|ブランド名
|商品コメント
| DESIGN: Personalized name necklace with sunshine sunflower. You are my sunshine， light up my whole life. Customize any name， initial， letter. Special gift for your friends， family， lover.
MATERIAL: Made of 925 Sterling Silver. It won’t get fade. Lead free， Nickle free and Anti allergy. It is a romantic pendant to make all of whom you love together in heart.
SIZE: Pendant size: 35mm. Adjustable Rolo necklace chain - The chain length is 18 inch chain with 2 inch extender chain.
GIFT: It is suitable for customizing as a gift for your mother， wife， girlfriend， best friend， daughter， sister or yourself when on Mother’s Day， Valentines Day， Anniversary， Graduation， Birthday， Thanksgiving Day， Christmas.
PACKAGE: 1 x name necklace， 1 x gift box， 1 x polishing cloth. We can promise it is a beautiful necklace with high quality. Your satisfaction is our unremitting pursuit， any problem， please feel free to contact us.
商品カテゴリ
商品コード
YS0000046040500307
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落札価格8596円
631 入札履歴
終了
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