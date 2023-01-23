『LONAGO Personalized Name Necklace with Sunflower Custom Name Pendant Neckla【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 15時 31分に出品され04月05日 15時 31分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在631件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 LONAGO Personalized Name Necklace with Sunflower Custom Name Pendant Necklace for Women Girl ブランド名 商品コメント DESIGN: Personalized name necklace with sunshine sunflower. You are my sunshine， light up my whole life. Customize any name， initial， letter. Special gift for your friends， family， lover.

MATERIAL: Made of 925 Sterling Silver. It won’t get fade. Lead free， Nickle free and Anti allergy. It is a romantic pendant to make all of whom you love together in heart.

SIZE: Pendant size: 35mm. Adjustable Rolo necklace chain - The chain length is 18 inch chain with 2 inch extender chain.

GIFT: It is suitable for customizing as a gift for your mother， wife， girlfriend， best friend， daughter， sister or yourself when on Mother’s Day， Valentines Day， Anniversary， Graduation， Birthday， Thanksgiving Day， Christmas.

PACKAGE: 1 x name necklace， 1 x gift box， 1 x polishing cloth. We can promise it is a beautiful necklace with high quality. Your satisfaction is our unremitting pursuit， any problem， please feel free to contact us. 商品カテゴリ KANADEREAカナデリア ファッション ファッション 腕時計、アクセサリー レディースアクセサリー ネックレス、ペンダント

商品コード YS0000046040500307

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ LONAGO

Personalized

Name

Necklace

with

Sunflower

Custom

Name

Pendant

Neckla