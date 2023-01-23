『YMDUCH Womens Sexy Long Sleeve V Neck Ruched Bodycon Wrap Cocktail Club Mi【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 03時 54分に出品され04月16日 03時 54分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
取扱商品は海外並行輸入の新品となります。
米国商品のため、商品サイズは全てUS仕様となります。また商品に日本語がない場合もございます。
本商品は併売商品のため、注文後に在庫確認を行います。在庫切れの場合はキャンセルさせて頂く場合がございますのでご了承下さい。
通関時に検査の為開封されることがあります。また海外からの輸送のため、外箱に多少の痛みが生じる場合もございます。
そのためギフトやコレクション用途にはご留意下さい。また、外箱の傷みは初期不良の対象外となります。
時期により仕様変更があり商品が予告なしに本ページ掲載写真と異なる場合もございますので参考画像としてご検討ください。
カメラやモニターの性質により、画像と実物の色の違いがある場合がございますのでご理解願います。
輸入品のため、配送まで2~3週間のお時間を頂いております。
日本到着後に追跡番号の連絡を致します
在庫確認やご質問は『この商品について質問する』から問い合わせください。
注文後のキャンセルはお断りさせて頂いております。
「サイズが合わない」「色が想定通りでない」等の理由は返品の対象外となりますのでご留意ください。
お届けまで、誠実に対応をさせて頂きます。お買い上げお待ちしております。
|商品名
|YMDUCH Womens Sexy Long Sleeve V Neck Ruched Bodycon Wrap Cocktail Club Mini Dress WineRed
|ブランド名
|商品コメント
| Fabric: Using golden velvet fabric， the fabric is soft， comfortable， elastic， and shiny， giving people a gorgeous and elegant feeling.
Features: deep Vーneck， long sleeves， bodycon， wrapped，mini length， overall giving people a dignified， generous， cute， elegant feeling .
US size: S:4ー6， M:8ー10，L:12ー14，XL:16ー18.
Suitable occasions: Suitable for parties， clubs， evenings， nightout，going out， dating with friends， participating in important occasions， etc.
Matching: You can match with a clutch bag and high heels for important occasions， or you can choose to wear it alone or with a jacket according to different temperatures.
商品カテゴリ
商品コード
YS0000040637147357
Dockers カジュアルパンツ スリム テーパード シグネチャー 2.0 カーキパンツーしわなし メンズ ヘザーチャコール 34W x 30L
¥ 8596
ラアモーレエテルノ ペアネックレス 二人を結ぶ糸 リングホルダー ステンレス ローズゴールド シルバー 指輪をネックレスにする ペアペンダン
¥ 8593
ペアリング フリーサイズ 指輪 シンプル 男女兼用 シルバー925 プラチナ仕上げ 激安ペアリング 人気 結婚指輪 母の日ギフト
¥ 8559
ペアリング 指輪 メンズ レディース ダイヤ ウエーブ 波型 贅沢5粒 サイズフリー シルバー925 プラチナ仕上げ C型リング 人気 母の日ギフト
¥ 8559
Manta Ray pendant R
¥ 8556
高品質テラヘルツ鉱石 ブレスレット ミラーカット 玉約12mm
¥ 8556
ペアリング 指輪 一粒ダイヤ 天使の羽 フリーサイズ シルバー925 プラチナ仕上げ C型リング 激安 人気 プレゼント
¥ 8555
アクセサリーショップピエナ キュービックジルコニア シルバー925 レディースバングル シルバー925 アラベスク柄 ダマスク柄 インディア
¥ 8554
b0667 ブランド名：2PIECES ネイティブ シルバーアクセサリー バングル メンズ レディース ブレスレット インディアン 約18c
¥ 8554
natos シルバーブレスレット SV925 アクセサリー メンズ Navajo
¥ 8554
Swarovski スワロフスキー Lifelong Heart クリスタル ペンダント ネックレス
¥ 8549
ディッキーズ レディース スリムフィット ブーツカット ストレッチ ツイルパンツ US サイズ: 16 Short カラー: ベージュ
¥ 8526
ChainsHouse ユニセックス316Lステンレススチール/18Kゴールドメッキブレスレット 幅6/8/10mm ビザンチンチェーンネックレス 男
¥ 8526
DOUSSPRT レディース ウォーキングシューズ スリッポン ソックス スニーカー レディース ガールズ ナースメッシュ エアクッション プラットフ
¥ 8526
ディッキーズ メンズ ストレッチ ツイル スリム先細ワークパンツ US サイズ: 36W x 30L カラー: ベージュ
¥ 8526
Aienidカップルネックレスfor Him and HerステンレススチールハートAlways のペンダントチェーン
¥ 8526
Gem Stone King 4.20カラット ハートシェイプ シミュレイテッド サファイア シルバー925(純銀) ネックレス ペンダント 45cm
¥ 8526
Gem Stone King 2.6カラット 天然石 ミスティックトパーズ (グリーン) ピアス レディース シルバー925
¥ 8526
落札価格8596円
612 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！