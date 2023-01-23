『NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 7.3mm【お歳暮】』はヤフオクでから05月04日 03時 15分に出品され05月04日 03時 15分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在401件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品概要】

材質：超硬合金

表面処理：AQ（TiAlN系）

先端角：140

ねじれ角：30

被削材：炭素鋼・合金鋼プリハードン鋼・調質鋼・ダイス鋼・高硬度鋼、一般構造圧延鋼・ステンレス鋼(420)・鋳鉄

寸法：刃径7.3mm×溝長34mm×全長78mm×シャンク径8mm



【商品説明】

説明



生材から高硬度鋼の高速・長寿命加工に最適です。 ドライ加工が可能なドリルです。



【商品詳細】

ブランド：不二越

商品名：NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 7.3mm

製造元：不二越

商品番号：AQDS

商品内容：AQDS 7.3mm



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