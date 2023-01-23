『BRIGHTZ ゴルフV 1K系 メッキドアミラーカバー 【 MIR-SID-076 】 157【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月06日 18時 15分に出品され05月06日 18時 15分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
同一商品でも様々な名称・通称がありますので、下記に一部を記載させていただきます。
ハウジング ミラーハウジング ドアミラー ドアミラーガーニッシュ ドアミラーカバー ミラーガーニッシュ ミラーカバー サイドミラーガーニッシュ サイドミラーカバー
ミラー メッキ 超鏡面 ドア サイド バック バッグ ガーニッシュ カバー リング リム ベゼル パネル プレート モール フロント
メッキサイドドアミラー メッキサイドドアミラーガーニッシュ メッキサイドドアミラーカバー メッキサイドミラー メッキサイドミラーガーニッシュ メッキサイドミラーカバー メッキドアミラー メッキドアミラーガーニッシュ メッキドアミラーカバー メッキミラーガーニッシュ メッキミラーカバー
サイドドアミラー サイドドアミラーガーニッシュ サイドドアミラーカバー サイドミラー
【商品説明】
商品付属の両面テープでの取り付けとなります
設置面を脱脂して取り付けを行って下さい
お客様ご自身で両面テープをご用意頂く必要がある場合も御座います
説明書は付属しておりません
【商品詳細
【当店からの連絡】
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落札価格8596円
356 入札履歴
終了
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