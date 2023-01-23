仮面ライダー鎧武 (ガイム) ライダーヒーローシリーズ02 仮面ライダーバロン バナナアームズ【新年の贈り物】

本商品は海外取り寄せの並行輸入商品、新品となります。

日本へ輸送する都合上、お届けまで数週間程お時間を頂いております。

天候による運行状況や税関審査にて遅延が発生する場合もございますのでご了承くださいませ。

日本到着後に発送と追跡番号の案内を致します

注文前に発送日情報を確認下さい。目安であり、発送日より前に発送する場合も多々ございます。

本商品は併売商品のため、注文後に在庫確認を行います。在庫切れの場合はキャンセルさせて頂く場合がございますのでご了承下さい。



欧米仕様の輸入品となります。商品仕様は全てUS規格となるためご留意お願い致します。

説明書や字幕等に日本語がない場合もございます。また、日本機器の仕様に適合しない場合もございます

時期により仕様変更があり商品が予告なしに本ページ掲載写真と異なる場合もございますので参考画像としてご検討ください。カメラやモニターの性質により、画像と実物の色の違いがある場合がございますのでご理解願います。

在庫確認やご質問は [この商品について質問する] よりお願い致します。

通関時に検査の為開封されることがあります。また海外からの輸送のため、外箱に多少の痛みが生じる場合もございますが、中身に問題はございません。

ギフト・コレクション用途にはご留意下さい。また、外箱の傷みは初期不良の対象外となります。

「サイズが合わない」「色が想定通りでない」等の理由は返品の対象外となりますのでご留意ください。

注文後、速やかに発注作業を行いますので、注文後のキャンセルはお断りさせて頂いております。



お取引の最後まで、誠実な対応をさせて頂きますので宜しくお願い致します。

