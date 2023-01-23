『エデュテ限定ガイドブック付き 木のおもちゃ 知育玩具 ゴルフ VOILA（ボイラ）ゴルフセット 誕生日 プレゼント 男の子 3歳 4歳 5歳【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 11時 45分に出品され04月26日 11時 45分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在623件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エデュテ限定ガイドブック付き 木のおもちゃ 知育玩具 ゴルフ VOILA（ボイラ）ゴルフセット 誕生日 プレゼント 男の子 3歳 4歳 5歳



【商品説明】

・?VOILAは数々のグッドトイ賞を受賞したタイの老舗木製玩具メーカー。カラフルな色合いはもちろん、他にはないアイデアで作られた知育玩具は世界各国で絶大な人気を誇っています。

・?【対象年齢】 3歳～99歳 【内容】 フラッグ×4、ホールパーツ×4、コースパーツ×3、クラブ×2、ボール×6 【商品サイズ】 高2.5×幅9.8×奥53.5cm 重量：1560g 【材質】 ゴムの木、不織布、ＥＶＡ 【生産国】 タイ

・?ヨーロッパの安全基準のCEに合格しなめても安全な塗料を使用しています。 また天然のゴムの木でできた環境にやさしい素材を使用しています。

・?傾斜や仕掛けのちがうコースを組



【サイズ】

高さ : 7.87 cm

横幅 : 37.80 cm

奥行 : 61.60 cm

重量 : 2.25 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。