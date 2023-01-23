『（まとめ）ラングス キネティックサンド 2LB 1個〔×5セット〕送料込み【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 02時 38分に出品され04月22日 02時 38分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在50件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 （まとめ）ラングス キネティックサンド 2LB 1個【×5セット】 【ジャンル・特徴】 絹のような滑らかで不思議な触感。あなたの手を汚さずに、きれいなまま遊べ湿ってきたら自然乾燥で元通り! [ 9302 ]