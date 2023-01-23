『レゴ leg0 クリエイター・ミニ工事車両 4915【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 08時 08分に出品され04月07日 08時 08分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|レゴ leg0 クリエイター・ミニ工事車両 4915
|ブランド名
|レゴ(leg0)
|商品コメント
|leg0
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
5702014500013
商品コード
YS0000047039312640
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落札価格8596円
192 入札履歴
終了
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