『レゴ leg0 クリエイター・ミニ工事車両 4915【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 08時 08分に出品され04月07日 08時 08分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 レゴ leg0 クリエイター・ミニ工事車両 4915 ブランド名 レゴ(leg0) 商品コメント leg0 商品カテゴリ AKR商店 ゲーム、おもちゃ ブロック・プラモデル ゲーム、おもちゃ おもちゃ ブロック

JANコード/ISBNコード 5702014500013

商品コード YS0000047039312640