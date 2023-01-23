『Schleich Horse Club 13-Piece Toy for Girls and Boys Ages 5+， Horse Wash Are【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 08時 29分に出品され04月01日 08時 29分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在805件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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・この点、ギフト・コレクション用途にはご留意下さい。また、外箱の傷みは初期不良の対象外となります。
・注文後、速やかに発注作業を行いますので、注文後のキャンセルはお断りさせて頂いております。
・「サイズが合わない」「色が想定通りでない」等の理由は返品の対象外となりますのでご留意ください。
・その他、利用規約はお買い物ガイドをご確認下さい。
お取引の最後まで、誠実な対応をさせて頂きますので宜しくお願い致します。
|商品名
|Schleich Horse Club 13-Piece Toy for Girls and Boys Ages 5+， Horse Wash Area with Stall 72177
|ブランド名
|商品コメント
| EXCLUSIVE PLAYSET. This special edition Horse Club playset is available exclusively at select retailers.
NO-FUSS ASSEMBLY. Our toys like to play as much as possible， so this playset is built for easy assembly. Lets get your story started
DETAILED & AUTHENTIC. How do we get our horse models to look and feel so realistic? We ask the horses to stand reeeeeeeeeally still.
DESIGNED FOR STORYTELLERS. Do horses sing in the shower? Do they pretend theyre seahorses at bath time? Do horse dads get mad when their kids use up all the hot water? Our toys believe your stories should run wild and free.
HORSE TOYS FOR KIDS OF ALL AGES. This playset is recommended for kids ages 5 up…perfect for young horse lovers and grown kids， too.
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4059433573137
商品コード
YS0000042038529115
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落札価格8596円
805 入札履歴
終了
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