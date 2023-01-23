『オークリー メガネ フレーム 国内正規品 伊達メガネ 老眼鏡 度付き ブルーライトカット クロスリンク OAKLEY CROSSLINK OX8118-1056 56 眼鏡 めがね OX8118-10【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 12時 56分に出品され03月29日 12時 56分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在821件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【ブランド】

OAKLEY（オークリー）

【品目】

メガネフレーム

【型番】

CROSSLINK クロスリンク

OX8118-1056 56サイズ

【フィッティング】

アジアンフィット

【シェイプ】

スクエア

【カラー】

公式名称：SATIN BLACK（サテンブラック）

リム：マットブラック（艶なし）

テンプル：マットブラック（艶なし）

イヤーソック：ネイビー（ラバー）（艶なし）

ロゴアイコン：シルバー

【素材】

フレーム：O Matter

【サイズ】

［A］レンズ幅：56mm

［B］レンズ縦：29mm

［C］ブリッジ幅：17mm

［D］フレーム幅：142mm

［E］テンプル長：137mm

【仕様・機能】

重量：約27g（ダミーレンズを含む）

O Matterフレーム

【付属品】

純正ケース

純正レンズクロスポーチ

メーカー保証書

【備考】

-







key:プレゼント ギフト ラッピング無料

カテゴリ ファッション

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