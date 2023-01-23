『オークリー メガネ フレーム 国内正規品 伊達メガネ 老眼鏡 度付き ブルーライトカット クロスリンク OAKLEY CROSSLINK OX8118-1056 56 眼鏡 めがね OX8118-10【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 12時 56分に出品され03月29日 12時 56分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在821件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【ブランド】
OAKLEY（オークリー）
【品目】
メガネフレーム
【型番】
CROSSLINK クロスリンク
OX8118-1056 56サイズ
【フィッティング】
アジアンフィット
【シェイプ】
スクエア
【カラー】
公式名称：SATIN BLACK（サテンブラック）
リム：マットブラック（艶なし）
テンプル：マットブラック（艶なし）
イヤーソック：ネイビー（ラバー）（艶なし）
ロゴアイコン：シルバー
【素材】
フレーム：O Matter
【サイズ】
［A］レンズ幅：56mm
［B］レンズ縦：29mm
［C］ブリッジ幅：17mm
［D］フレーム幅：142mm
［E］テンプル長：137mm
【仕様・機能】
重量：約27g（ダミーレンズを含む）
O Matterフレーム
【付属品】
純正ケース
純正レンズクロスポーチ
メーカー保証書
【備考】
-
key:プレゼント ギフト ラッピング無料
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落札価格8596円
821 入札履歴
終了
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