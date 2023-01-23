『MALTA リュック ビジネス メンズ レザー ナイロン 軽量 牛革 大きい 鞄 リュックサック デイバッグ バックパック 軽い PC17.【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 21時 35分に出品され03月27日 21時 35分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在615件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MALTA リュック ビジネス メンズ レザー ナイロン 軽量 牛革 大きい 鞄 リュックサック デイバッグ バックパック 軽い PC17.



【サイズ】

高さ : 18.53 cm

横幅 : 31.23 cm

奥行 : 40.89 cm

重量 : 1.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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