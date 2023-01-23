古希のお祝い 名入れラベル酒 手書きラベル モンドセレクション5年連続金賞 日本酒 地酒 名前ラベル 古希 プレゼント お祝いの品 男性 父 70歳のお祝い【2024年最新】

商品情報

【送料無料！】モンドセレクション受賞のお酒 千代菊にオーダーメイドでオリジナル 名入れラベルが付けれるのは当店だけ！



【レビューを書いて、古希お祝い用 紫色の古希ありがとうTシャツ プレゼント対象商品】

※商品と一緒に発送します。レビューは商品到着後にお願いします。



モンドセレクション5年連続金賞受賞の岐阜の地酒（日本酒）

お祝い用のラッピング付き（ギフト包装無料）



納期：5日間（要：名入れ内容確定）

※G.W.、年末年始を挟む場合は5営業日

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