『土佐鶴酒造 純米吟醸 夢追い酒 土佐 宇宙酒 720ml×6本 1ケース 6本【四国物産】【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 17時 09分に出品され04月15日 17時 09分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品情報
|商品名
|土佐鶴酒造 夢追い酒 土佐宇宙酒 720ml瓶
|原材料
|米・米麹
|原料米
|吟の夢
|精米歩合
|50%
|アルコール分
|15度以上16度未満
|日本酒度
|+4度
|酸度
|1.3度
|販売者
|高知県土佐鶴酒造
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4965387010652
商品コード
051-100680-006
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落札価格8596円
617 入札履歴
終了
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