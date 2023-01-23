『土佐鶴酒造 純米吟醸 夢追い酒 土佐 宇宙酒 720ml×6本 1ケース 6本【四国物産】【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 17時 09分に出品され04月15日 17時 09分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品情報 商品名 土佐鶴酒造 夢追い酒 土佐宇宙酒 720ml瓶 原材料 米・米麹 原料米 吟の夢 精米歩合 50% アルコール分 15度以上16度未満 日本酒度 +4度 酸度 1.3度 販売者 高知県土佐鶴酒造 商品カテゴリ 四国うまいもんや !店 お酒 日本酒 吟醸 食品 ドリンク、水、お酒 日本酒 純米吟醸酒

JANコード/ISBNコード 4965387010652

商品コード 051-100680-006