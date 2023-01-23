『【2ケースセット】 チョーヤ ザ・チョーヤ ウメッシュ 350ml×24本 ２ケース 48本【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 20時 21分に出品され03月22日 20時 21分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品情報
|商品名
|The CHOYA ウメッシュ350ml
|原材料名
|梅、砂糖、酒精
|梅の種類
|梅(紀州産南高梅)、糖類、
酒精／炭酸
|栄養成分
|（100ml当たり）エネルギー68kcalたんぱく質
0g脂質0g炭水化物10.5g食塩相当量0g
|アルコール分
|4％
|販売者
|チョーヤ
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4905846112190
商品コード
017-667043-048
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落札価格8596円
153 入札履歴
終了
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