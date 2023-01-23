『【2ケースセット】 チョーヤ ザ・チョーヤ ウメッシュ 350ml×24本 ２ケース 48本【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 20時 21分に出品され03月22日 20時 21分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品情報 商品名 The CHOYA ウメッシュ350ml 原材料名 梅、砂糖、酒精 梅の種類 梅(紀州産南高梅)、糖類、

酒精／炭酸 栄養成分 （100ml当たり）エネルギー68kcalたんぱく質

0g脂質0g炭水化物10.5g食塩相当量0g

アルコール分 4％ 販売者 チョーヤ 商品カテゴリ 四国うまいもんや !店 お酒 リキュール 梅酒 食品 ドリンク、水、お酒 梅酒、果実酒 梅酒

JANコード/ISBNコード 4905846112190

商品コード 017-667043-048