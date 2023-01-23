『★送料・関税無料★Sunny Black Tape in Hair Extensions Invisible Tape ins Human Hair【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 14時 47分に出品され03月17日 14時 47分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在98件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Sunny Black Tape in Hair Extensions Invisible Tape ins Human Hair Extensions Jet Black Fashion Tape in Extensions Real Human Hair Black 50g 20pcs 18inch
|ブランド名
|商品コメント
| ? Tape Adhesive: Tips for Secure Fit. Firstly， when wearing the wig， it is important to tape an appropriate amount of your own hair based on its density. Avoid tape too much hair， as it may compromise the adhesives strength. Secondly， using a heating plate during application can enhance the adhesion. Lastly， its possible that adhesive strips may lose their stickiness due to weather conditions or storage time. We will offer new hair or additional replacement tapes.
? Specification ?: Our Sunny Tape in Hair Extensions Human Hair come in a range of sizes， from 12-24 inches， and weights， from 2g to 2.5g per piece. We recommend 40-60 pieces for a full head attachment. And our tape is replaceable. With good hair care， you can reuse the extensions more than one time.
? Remy Human Hair ?: Sunny Black Tape in Hair Extensions are made from remy human hair， which is soft and silky with healthy shine， no tangle and shedding. It can be straightened， curled， washed and dyed to darker color with professional dyeing process. Please notice that the temperature should be under 180.
? Bring You Unparalleled Beauty ?: Our Sunny Hair Extensions Tape in Human Hair can be styled and treated just like your own hair， making it the perfect choice for daily wear， special occasions， and everything in between. Youll love how it enhances your natural beauty!
? About Color ?: Our Sunny Tape in Black Hair Extensions are designed to match your hair color perfectly， with a healthy and natural shine. Plus， we offer color matching services to ensure you get the perfect shade. And， if you want to darken your hair， our extensions can be dyed with professional coloring products.
本商品は海外在庫商品となります。 ご注文後、海外倉庫より取り寄せ、国内検品後にお客様へ発送いたします。そのため納期に10〜18日ほどお時間をいただいております。 お時間に余裕をもってご注文ください。並行輸入品のため、商品のメーカー保証はありません。初期不良のみ対応させていただきます。税関手続き、関税支払い等すべて当方で対応させていただいております。ご安心くださいませ。商品情報の高さ：幅：奥行のセンチは梱包サイズの目安となります。実際の商品サイズと差異がありますのでご注意ください。
商品カテゴリ
商品コード
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落札価格8596円
98 入札履歴
終了
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