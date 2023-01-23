『go slow caravan 総柄マイクロポーチ 宇宙 Free【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 02時 27分に出品され03月25日 02時 27分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
巾着:タテ10.5cmxヨコ9.5cm/重量:10g
長方形:タテ16cmxヨコ9cmxマチ1.5cm/ポケットの数:3(外側2/内側1)/重量:50g
丸:タテ9.5cmxヨコ9cmxマチ1.5cm/ポケットの数:1(外側0/内側1)/重量:20g
四角:タテ6cmxヨコ5.5cmxマチ2.5cm/重量:10g
ショルダーストラップ付き(全長163cm)
【商品説明】
【商品詳細】
ブランド：go slow caravan
商品名：go slow caravan 総柄マイクロポーチ 宇宙 Free
商品内容：Free
色：宇宙
【当店からの連絡】
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落札価格8596円
962 入札履歴
終了
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