『go slow caravan 総柄マイクロポーチ 宇宙 Free【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 02時 27分に出品され03月25日 02時 27分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品概要】

巾着:タテ10.5cmxヨコ9.5cm/重量:10g

長方形:タテ16cmxヨコ9cmxマチ1.5cm/ポケットの数:3(外側2/内側1)/重量:50g

丸:タテ9.5cmxヨコ9cmxマチ1.5cm/ポケットの数:1(外側0/内側1)/重量:20g

四角:タテ6cmxヨコ5.5cmxマチ2.5cm/重量:10g

ショルダーストラップ付き(全長163cm)



【商品説明】





【商品詳細】

ブランド：go slow caravan

商品名：go slow caravan 総柄マイクロポーチ 宇宙 Free

商品内容：Free

色：宇宙



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