『送料無料 スペイン製 クリスティーナ 35cm 陶器鉢 素焼き鉢 つぼ型 北海道・沖縄・離島出荷不可【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 14時 39分に出品され03月09日 14時 39分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在777件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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営業日であれば当日回答させて頂きます。
当店人気のシリーズ『スペイン製テラコッタ』。
寒い冬には暖かく、暑い夏には何処と無く爽やかな・・・。
ガーデニングをオールシーズン楽しませてくれるテラコッタです。
当商品独特の愛らしさは高い評価を得ております。
規格:35cm
サイズ
【外側】
口径：約35cm 最大部直径：約42cm
高さ：約31.5cm
底面外径：約23cm
【内側】
直径：約32cm 深さ：約30cm
底面内径：約18cm
重量:9.0kg
ご注意ください
土中の塩分等により表面に白っぽい染が発生する場合がございます。
自然現象ですのでご了承ください。
輸入品・素材の性質上、強度に問題ない程度の小さな欠けやキズ、色ムラ、ヒビがある場合がございます。
ご了承くださいませ。
写真の色合いと多少異なる場合がございます。
また使い込むことによっても色合いは変化していきます。
商品の特性上、サイズや重量に若干の違いがございます。
ご了承くださいませ。
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落札価格8596円
777 入札履歴
終了
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