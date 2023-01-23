送料無料　スペイン製 クリスティーナ　35cm　陶器鉢 素焼き鉢 つぼ型 北海道・沖縄・離島出荷不可【2024年最新】

商品情報

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営業日であれば当日回答させて頂きます。



当店人気のシリーズ『スペイン製テラコッタ』。

寒い冬には暖かく、暑い夏には何処と無く爽やかな・・・。

ガーデニングをオールシーズン楽しませてくれるテラコッタです。

当商品独特の愛らしさは高い評価を得ております。



規格:35cm

サイズ

【外側】

口径：約35cm 最大部直径：約42cm

高さ：約31.5cm

底面外径：約23cm



【内側】

直径：約32cm 深さ：約30cm

底面内径：約18cm

重量:9.0kg



ご注意ください

土中の塩分等により表面に白っぽい染が発生する場合がございます。

自然現象ですのでご了承ください。



輸入品・素材の性質上、強度に問題ない程度の小さな欠けやキズ、色ムラ、ヒビがある場合がございます。

ご了承くださいませ。



写真の色合いと多少異なる場合がございます。

また使い込むことによっても色合いは変化していきます。



商品の特性上、サイズや重量に若干の違いがございます。

ご了承くださいませ。