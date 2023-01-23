『三洋化成 透明ホース 18×21 50m ドラム巻 TM-1821D50T 1巻【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 15時 24分に出品され03月03日 15時 24分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在990件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 三洋化成 透明ホース 18×21 50m ドラム巻 TM-1821D50T 1巻 【ジャンル・特徴】 流体をしっかり確認できるクリアタイプです。 [ TM-1821D50T ]