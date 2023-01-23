『PLANTNOMICS Lawn Aerator Shoes with Hook-and-Loop Straps， User Manual， Wren【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 23時 18分に出品され03月22日 23時 18分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在689件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 PLANTNOMICS Lawn Aerator Shoes with Hook-and-Loop Straps， User Manual， Wrench ? Pre-Assembled， Fully Adjustable， One-Size-Fits-All ? Lawn and Garden Tool Reduces Thatch， Revives Soil Health， Camel ブランド名 商品コメント 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab ペット・ガーデニング ペット用品、生き物 熱帯魚、アクアリウム用品 エアレーション

商品コード YS0000021736133235