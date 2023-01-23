『PRORIDER XSmall 9- 13 Rhinestone Dog Puppy Collar Crystal Cow Leather 6【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 06時 00分に出品され03月28日 06時 00分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在168件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|PRORIDER XSmall 9- 13 Rhinestone Dog Puppy Collar Crystal Cow Leather 6027
|ブランド名
|商品コメント
| Xsmall 9"-13"
BROWN/TURQUOISE
Width for Large and Medium is 1.5 inch， Small xSmall is 1 inch. Measure the neck and pick one size up. Dog are Humans Best Friend.
Built in small ring next to the buckle for Tags. Made with full grain NATURALLY TANNED genuine leather
SUPERIOR QUALITY AND WORKMANSHP.
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0688952397432
商品コード
YS0000047440313783
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落札価格8596円
168 入札履歴
終了
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