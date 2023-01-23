『Mud River D27 high Prairie Collar Brown 20【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 06時 01分に出品され03月31日 06時 01分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在452件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 商品名 Mud River D27 high Prairie Collar Brown 20 ブランド名 商品コメント Doublesewn

Top grade harness leather

Solid brass hardware

Made from quality materials

Durable and long lasting 商品カテゴリ KAFKALOTTA ペット用品 犬 首輪・ハーネス・リード ペット用品、生き物 犬用品 首輪、ハーネス、リード その他首輪、ハーネス、リード

JANコード/ISBNコード 0737618036977

商品コード YS0000046838381540