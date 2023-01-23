『Green Tulle Table Skirt 9ft Tutu Table Cloth for Kids Birthday Party Desser【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 00時 24分に出品され03月22日 00時 24分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在343件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 Green Tulle Table Skirt 9ft Tutu Table Cloth for Kids Birthday Party Dessert Round Tables Christmas Home Decoration(L 9(ft)，H30in) ブランド名 商品コメント 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab 輸入雑貨 ペット用品、生き物 犬用品 食器、餌やり、水やり用品 食器台、テーブル

商品コード YS0000021732218210