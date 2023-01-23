『8 Pcs Washable Pee Pads Reusable Training Pad Non Slip Absorbent Mats Quick-dry Surface Waterproof Underpads Incontinence Pads ...1 [並行輸入品]【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 19時 54分に出品され03月22日 19時 54分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在1件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品名：8 Pcs Washable Pee Pads Reusable Training Pad Non Slip Absorbent Mats Quick-dry Surface Waterproof Underpads Incontinence Pads for Training， Playpen Crate (Cute Style， 16 x 24 Inch) 翻訳：8ピース 洗えるおしっこパッド 再利用可能なトレーニングパッド 滑り止め吸収マット 速乾性表面 防水アンダーパッド 失禁パッド トレーニング用 ベビーサークルクレート (かわいいスタイル、16 x 24インチ)