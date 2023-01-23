『eno(イノー) Guardian Bug Net【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 10時 57分に出品され03月10日 10時 57分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在893件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
eno(イノー) Guardian Bug Net
【商品説明】
・【サイズ】約2.47m×約1.31m
・【素材】No-see-um netting
・【重量】約425g
【サイズ】
高さ : 11.81 cm
横幅 : 18.21 cm
奥行 : 19.10 cm
重量 : 410.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8596円
893 入札履歴
終了
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