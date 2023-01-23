『eno(イノー) Guardian Bug Net【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 10時 57分に出品され03月10日 10時 57分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在893件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

eno(イノー) Guardian Bug Net



【商品説明】

・【サイズ】約2.47m×約1.31m

・【素材】No-see-um netting

・【重量】約425g



【サイズ】

高さ : 11.81 cm

横幅 : 18.21 cm

奥行 : 19.10 cm

重量 : 410.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。