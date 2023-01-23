『津川洋行 Nゲージ 14035 有田鉄道 コッペル1号機 在籍時/簡易ロッド仕様 (動力付)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 15時 58分に出品され03月22日 15時 58分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

津川洋行 Nゲージ 14035 有田鉄道 コッペル1号機 在籍時/簡易ロッド仕様 (動力付)



【商品説明】

・主な製造国 :日本

・対象年齢 :12歳から

・対象性別 :男の子

・本体サイズ :車体長:32mm (カプラー除く) 、車体幅:18mm、車体高:22.5mm



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 4.40 cm

奥行 : 9.20 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。