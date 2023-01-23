『津川洋行 Nゲージ 14035 有田鉄道 コッペル1号機 在籍時/簡易ロッド仕様 (動力付)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 15時 58分に出品され03月22日 15時 58分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
津川洋行 Nゲージ 14035 有田鉄道 コッペル1号機 在籍時/簡易ロッド仕様 (動力付)
【商品説明】
・主な製造国 :日本
・対象年齢 :12歳から
・対象性別 :男の子
・本体サイズ :車体長:32mm (カプラー除く) 、車体幅:18mm、車体高:22.5mm
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 4.40 cm
奥行 : 9.20 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
KATO Nゲージ 10-1697 N700S 新幹線 のぞみ 基本セット 4両 鉄道模型 電車
¥ 8596
KATO Nゲージ 20系寝台特急 あさかぜ 初期編成 7両増結セット 10-1726 鉄道模型 客車 青
¥ 8596
TOMIX Nゲージ 東京都交通局10-300形 4次車 新宿線 増結セット 98611 鉄道模型 電車
¥ 8596
KATO Nゲージ クモユニ82 800番台 横須賀色 T 4868-1 鉄道模型 電車
¥ 8595
TOMIX Nゲージ JR EF66形 ブルートレインセット 98388 鉄道模型 電気機関車
¥ 8595
Nゲージ JR 103-1200系 通勤電車 増結セット 5両 鉄道模型 電車 TOMIX 9360
¥ 8595
Nゲージ JR 103-1200系 通勤電車 増結セット 5両 鉄道模型 電車 TOMIX 9360
¥ 8595
KATO Nゲージ 189系「あさま」小窓編成 4両増結セット 10-1502 鉄道模型 電車
¥ 8595
TOMIX Nゲージ 東京臨海高速鉄道 70-000形 りんかい線 増結セット 6両 98289 鉄道模型 電車
¥ 8595
トミーテック TOMIX Nゲージ E231-500系通勤電車 山手線 増結セット 5両 98717 鉄道模型 電車
¥ 8595
TOMIX Nゲージ EF66 0 後期型 特急牽引機 灰台車 9178 鉄道模型 電気機関車
¥ 8595
TOMIX・トミックス鉄道模型Ｎゲージ国鉄 EF58形電気機関車 茶色・大窓(2121)
¥ 8595
KATO Nゲージ 鮮魚特急 とびうお・ぎんりん 増結 6両セット 10-243 鉄道模型 貨車
¥ 8595
TOMIX Nゲージ 限定 タキ1000 日本オイルターミナルセット 98971 鉄道模型 貨車 (メーカー初回受注限定生産)
¥ 8595
KATO Nゲージ 313系1300番台 中央本線・関西本線 2両セット 10-1708 鉄道模型 電車 オレンジ
¥ 8595
TOMIX Nゲージ 限定 タキ1000 日本オイルターミナルセット 98971 鉄道模型 貨車 (メーカー初回受注限定生産)
¥ 8595
KATO Nゲージ 313系1300番台 中央本線・関西本線 2両セット 10-1708 鉄道模型 電車 オレンジ
¥ 8595
KATO Nゲージ 東武鉄道8000系 更新車 4両増結セット 10-1648 鉄道模型 電車
¥ 8595
落札価格8596円
282 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！