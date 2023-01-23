『INOVA オープンイヤー イヤホン ワイヤレス Bluetooth 5.0 IP67 防水 AAC 自動ペアリング 左右分離型 スポーツ earFit Novi - ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 11時 09分に出品され03月12日 11時 09分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
INOVA オープン型TWSイヤホン earFit Novi（イノバ イヤーフィット ノビ） | 入力電圧/電流：5V/0.5A | ケースサイズ：約88×88×25mm | ケース重量：約63g | 動作時間：約4時間 | ケース充電時間：約1.5時間 | 通信可能距離：約10-15m(障害物がない時) | 周波数範囲：2.402〜2.480GHz | イヤホン重量(片方)：約9g | イヤホン充電時間：約1.5時間 | Bluetoothバージョン：Bluetooth Ver.5.0 | 定格容量：600mAh(ケース) | 定格容量：50mAh(イヤホン片耳) 音楽を聴きながらの運動でも安心：耳をふさがないオープンイヤー型で環境音も聞こえるから装着したままの運動も安心 運動時の汗もOK：国際電気標準会議の定める保護規格IP67でスポーツ時の汗や突然の雨からイヤホン本体を守ります 装着したまま会話もできる：付けたまま会話しても相手の声がしっかり聞こえるので便利です いつでもあなただけのBGMを流せる：周囲の音が聞こえるから、家事や仕事の最中などいつでもお気に入りの曲をながせます
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落札価格8596円
57 入札履歴
終了
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