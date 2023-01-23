『Newborn Snowsuits For Baby Boy 3-6-9 Months Unisex Coat Infant Jumpsuit Clothes[並行輸入品]【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 08時 36分に出品され03月07日 08時 36分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在52件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名：Newborn Snowsuits For Baby Boy 3-6-9 Months Unisex Coat Infant Jumpsuit Clothes 翻訳：男の子用新生児防寒着3-6-9ヶ月ユニセックスコート幼児ジャンプスーツ服 High-quality Materials- The baby winter snow suits is made of high-quality polyester fiber. The infant snowsuit have double zipper closure in the front， it can be worn in a short time to prevent the baby from catching cold during the changing process.Warm Design- The newborn winter snowsuit keep babys head and ears inside and warm when outing. And the toddler snowsuit comes with gloves to keep your cute babys hands warm. Note: The feet of 0-3-6 Months and 6-9-12 Months are connected and not detachable. And the feet of 12-18 Months， 18-24 Months are detachable， which is convenient for changing other shoes for the baby.Size- The baby boys and girls snowwear have size 3-9 months， 9-12 Months， 12-18 Months， 18-24 Months for your baby.
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落札価格8596円
52 入札履歴
終了
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