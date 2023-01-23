『SANTINY Womens Joggers Pants Pockets Drawstring Running Sweatpants for Wome【お歳暮】』はヤフオクでから04月22日 11時 17分に出品され04月22日 11時 17分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 SANTINY Womens Joggers Pants Pockets Drawstring Running Sweatpants for Women Lounge Workout Jogging(Navy_S) ブランド名 商品コメント Fabric 75% Nylon/25% spandex.Santiny womens joggers pants made of Soft，comfortable and four-way stretch fabric provide you with maximum comfort，support and coverage in your workout.brDeep Pockets Two side pockets are deep enough to store your phones， keys，wallet and cards.One inner pocket can fix your items without moving around while doing exercise.brElastic Wasit & Cuffed Ankle Designed with drawstring elastic wasitband offers a personalized fit without falling down.The elastic ankle cuff provides a versatile and athletic fit.brMaterial The tapered jogger pants designed with lightweight and quick-dry material combines the comfort of loungewear with the performance of workout gear well in any seasons.brSuitable Occasions The women joggers are perfect for lounge，workout，running，jogging，casual wear，travel，work，working from home，run errands，exercise，yoga，gym，athletic，and shopping etc. 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab 輸入雑貨 ベビー、キッズ、マタニティ 子ども服、シューズ 子ども服 パンツ、スパッツ 長ズボン、ロングパンツ

商品コード YS0000021737538208