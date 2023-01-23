『バッテリー パナソニック カオス ダイハツ コペン ABA-L880K 平成20年12月〜平成26年6月 60B19L【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 17時 28分に出品され05月08日 17時 28分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名 バッテリー

メーカー パナソニック / Panasonic

シリーズ カオス / CAOS

品番 N-60B19L/C8

互換性バッテリーサイズ 28B19L / 34B19L / 38B19L / 40B19L / 42B19L / 44B19L / 46B19L / 55B19L / 60B19L / 36B20L 38B20L / 40B20L / 42B20L /44B20L

【参考取付車種】

代表メーカー ダイハツ

代表車種名 コペン

エンジン種類 ガソリンエンジン

排気量 660cc

代表車両型式 ABA-L880K

エンジン型式 JB-DET

代表適応年式 平成20年12月〜平成26年6月

仕様 -

環境対応車 -

その他 寒冷地仕様車

新車搭載バッテリー形式 44B20L

※ご注意※

適合確認は必ずお願い申し上げます。

運送業者の関係上、

沖縄県には発送出来ません。

カテゴリ 車、バイク、自転車

自動車

オイル、バッテリーメンテナンス用品 タグ バッテリー

パナソニック

カオス

ダイハツ

コペン

ABA-L880K

平成20年12月〜平成26年6月

60B19L