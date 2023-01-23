『バッテリー パナソニック カオス ダイハツ コペン ABA-L880K 平成20年12月〜平成26年6月 60B19L【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 17時 28分に出品され05月08日 17時 28分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名 バッテリー
メーカー パナソニック / Panasonic
シリーズ カオス / CAOS
品番 N-60B19L/C8
互換性バッテリーサイズ 28B19L / 34B19L / 38B19L / 40B19L / 42B19L / 44B19L / 46B19L / 55B19L / 60B19L / 36B20L 38B20L / 40B20L / 42B20L /44B20L
【参考取付車種】
代表メーカー ダイハツ
代表車種名 コペン
エンジン種類 ガソリンエンジン
排気量 660cc
代表車両型式 ABA-L880K
エンジン型式 JB-DET
代表適応年式 平成20年12月〜平成26年6月
仕様 -
環境対応車 -
その他 寒冷地仕様車
新車搭載バッテリー形式 44B20L
※ご注意※
適合確認は必ずお願い申し上げます。
運送業者の関係上、
沖縄県には発送出来ません。
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落札価格8596円
925 入札履歴
終了
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