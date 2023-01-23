『Deadlift Shoes Cross-Trainer|Barefoot & Minimalist Shoe|Fitness Shoes Black【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 03時 16分に出品され03月27日 03時 16分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|Deadlift Shoes Cross-Trainer|Barefoot & Minimalist Shoe|Fitness Shoes Black
|ブランド名
|商品コメント
| Rubber sole，Sock like upper for comfort and breathability
Mens sizes (Women should size up one full size for equivalent size). If in between sizes， we recommend sizing up.
Barefoot feel. Completely flat， no heel rise
Double lateral straps provides security and support for sumo pullers
Aggressive rubber bottom for grip in any direction
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0681251988431
商品コード
YS0000047439647242
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落札価格8596円
764 入札履歴
終了
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