『(60cm， Black/Black) - Phiten Tornado Necklace【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 20時 34分に出品され03月09日 20時 34分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 (60cm， Black/Black) - Phiten Tornado Necklace ブランド名 Phiten 商品コメント Phitenのアクアチタン技術により浸透。 br トルネード ネックレスには、2つのチタンネックレスを撚り合わせ、1つのネックレスを形成します。 br 柔軟なマイクロチタン球体コア。 br 製造国:日本 商品カテゴリ SAIKOHshop315 アクセサリー・小物 スポーツ スポーツアクセサリー スポーツネックレス

JANコード/ISBNコード 0833975000276

商品コード YS0000040436642722