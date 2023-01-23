『(60cm， Black/Black) - Phiten Tornado Necklace【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 20時 34分に出品され03月09日 20時 34分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|(60cm， Black/Black) - Phiten Tornado Necklace
|ブランド名
|Phiten
|商品コメント
|Phitenのアクアチタン技術により浸透。 br トルネード ネックレスには、2つのチタンネックレスを撚り合わせ、1つのネックレスを形成します。 br 柔軟なマイクロチタン球体コア。 br 製造国:日本
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0833975000276
商品コード
YS0000040436642722
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落札価格8596円
326 入札履歴
終了
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