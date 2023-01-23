『TSLA Mens Thermal Compression Shirts Hoodie with Mask， Long Sleeve Winter S【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 19時 57分に出品され04月11日 19時 57分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|TSLA Mens Thermal Compression Shirts Hoodie with Mask， Long Sleeve Winter Sports Base Layer Top， Active Running Shirt， Heatlock Hoodie Black， X-Large
|ブランド名
|商品コメント
|*Alert True to size Please follow the size examples below*(EX Size Large recommended - Size for 6 215 lbs.) (EX Size Medium 59165 lbs.)brTSLA Thermal Baselayer Series designed for optimized heat insulation and added comfort.brMaterials Mix of Polyester & Spandex fabric is an excellent elasticity with enhanced range of motion.brHoodie Design Attached hoodie with a face mask for optimized heat insulation and added comfort.brSun Protection UPF 50+ with non-abrasion fabric material with excellent elasticity and durability.brIt is suitable for indoor and outdoor activities such as football， basketball， hiking， cycling， boxing， fitness， gym， training， etc.brWashing Tip Wash separately before wearing.
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0192522877014
商品コード
YS0000021737789909
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落札価格8596円
4 入札履歴
終了
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