『ATTRACO Womens Tennis Dress Scalloped Hem Athletic Dresses with Built-in S【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 15時 25分に出品され03月21日 15時 25分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在520件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 ATTRACO Womens Tennis Dress Scalloped Hem Athletic Dresses with Built-in Shorts Black XL ブランド名 商品コメント 2 Piece Tennis Skirts SetsWomens tennis skirts with racerback crop tops feature breathable， moisture-wicking fabric to ensure all-day active comfort

Slim Fit Womens Tennis DressHigh-waisted exercise dress with wide waistband offers tummy control and scalloped hem design creates a lively look

Inner PocketsTwo side pockets are added in undershorts for holding tennis ball and your phone. Moreover， outer left pocket is designed a function to fix the golf tee

Built-in Shorts Workout DressAthletic dress with shorts underneath provides a non see-through coverage and ease of movement

OccasionTennis dresses for women is perfect for tennis， golf， exercise， casual wear， hanging out， best gifts for a tennis lover 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ スポーツ スポーツ テニス ウエア ワンピース

商品コード YS0000047439067866