『Sterkowski Norte Scally Cap | Harris Tweed Flat Cap with Earflap for Men an【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 20時 03分に出品され03月31日 20時 03分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Sterkowski Norte Scally Cap | Harris Tweed Flat Cap with Earflap for Men and Women | Scally Cap for Men Mens Newsboy Cap Newsboy Flat Cap Mens Driving Cap Mens Irish Cap Irish Flat Cap 57cm Khaki/Red
|ブランド名
|商品コメント
| VERY UNIVERSAL - great for both ladies and gentlemen. Perfect for elegant， sporty and casual style
SKIN FRIENDLY MATERIALS - Harris Tweed (100% wool handwoven in Scotland)， 100% cotton lining and sweatband.
TRADITIONAL SEWING TECHNOLOGY - made in Poland in the family workshop Sterkowski 1926
ERGONOMIC FORM - the hat is very cozy and comfortable
MANY VERSIONS - this model is also available in 100% linen (model name Gecko) and Wool
商品カテゴリ
商品コード
YS0000045439265835
Sterkowski Rusty Duckbill Cap | Harris Tweed Mens Flat Cap | Vergon Dai Der
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落札価格8596円
972 入札履歴
終了
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