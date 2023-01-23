『Sterkowski Norte Scally Cap | Harris Tweed Flat Cap with Earflap for Men an【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 20時 03分に出品され03月31日 20時 03分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Sterkowski Norte Scally Cap | Harris Tweed Flat Cap with Earflap for Men and Women | Scally Cap for Men Mens Newsboy Cap Newsboy Flat Cap Mens Driving Cap Mens Irish Cap Irish Flat Cap 57cm Khaki/Red ブランド名 商品コメント VERY UNIVERSAL - great for both ladies and gentlemen. Perfect for elegant， sporty and casual style

SKIN FRIENDLY MATERIALS - Harris Tweed (100% wool handwoven in Scotland)， 100% cotton lining and sweatband.

TRADITIONAL SEWING TECHNOLOGY - made in Poland in the family workshop Sterkowski 1926

ERGONOMIC FORM - the hat is very cozy and comfortable

MANY VERSIONS - this model is also available in 100% linen (model name Gecko) and Wool 商品カテゴリ 東潟ストア 帽子／キャップ／ハット キャスケット／ハンチング帽 スポーツ ゴルフ メンズウエア 帽子 その他帽子

商品コード YS0000045439265835