『Tactical Minimalist Wallet for Men， Slim RFID-Blocking Metal Card Holder， F【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月10日 23時 17分に出品され04月10日 23時 17分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在354件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております
|商品名
|Tactical Minimalist Wallet for Men， Slim RFID-Blocking Metal Card Holder， Front Pocket Men’s Nylon Leather Dapper Bifold Wallet with Money Clip with Band Compatible with Airtag Grid ( No Airtag )
|ブランド名
|商品コメント
|TACTICAL MIXED BUSINESS STYLE ? MURADIN RFID blocking business card wallet perfectly combined business style and tactical style by assembly a leather bi-fold cover with an aluminum chassis. It s the best choice for a tasteful gentleman who enjoys business style yet doesn t want to miss tactical style. br A MINIMAL WALLET ? 0.3 inches， MURADIN metal tactical wallet thickness after storing six credit cards. A men s bifold wallet is not always bloated， at least not when you are using MURADIN minimalist wallets for men. This stylish dapper wallet can easily hold up to 8 cards， meets your everyday-carry needs. br EXPANDABLE， EASY ACCESSIBLE ? The carabiner ring on the top corner of this card holder wallet is an expandable design it can be used to either attach a spring-ring clasp or tie a rope. All cards can be pop-up by pushing via the C-shape opening on the bottom of the wallet ? the most easy-to-use tactical cardholder wallet on the market. br WHAT DOES PERFECT MEAN ? We understand how important the material is for a men s bifold wallet. MURADIN slim minimalist wallet for men is made of full-grain leather and aerospace-grade aluminum and honorably manufactured by the factory， which has rich experience working with big companies on the Global 500 list. Premium material plus excellent craftsmanship， that s what we called PERFECT br IDEAL GIFT FOR GENTLEMEN ? Every MURADIN RFID blocking card holder wallet comes with a premium gift box. It s a perfect gift for your father， husband， husband， boyfriend， and other friends. Surprise the ones you love on Christmas， Anniversary， Birthday， Valentine s Day， or any other special day
税関にて開封される可能性がございます
商品カテゴリ
商品コード
YS0000037038017942
KINGTOP プロフェッショナルゴルフピンフラッグ 練習用パッティング グリーンフラッグスティックホールカップセット 屋内/屋外 ポータブル5セクシ
¥ 8596
peakpulse ゴルフ 距離計 ゴルフ用 距離測定器 光学6倍望遠 660yd対応 旗竿ロック スロープ補正 高低差機能 IP54防水 スロ
¥ 8595
G-LABO(ジーラボ) ゴルフ レーザー距離計 1000m測定仕様 ハイレベル 距離測定器 距離計測 ゴルフスコープ 国内メーカー 雨天対
¥ 8595
090615 Golf-Mechanix 50インチ クラブレングス測定器 クラシックルーラー
¥ 8594
Pinty ゴルフ レーザー距離計 充電式 660yd対応 振動アラーム付き 光学6倍望遠 IP54防水 防塵 高低差測定 角度測定 距離測
¥ 8594
ゴルフボール拾いカゴ
¥ 8594
MiLESEEY ゴルフ距離計 レーザー 660yd対応 高精度 高速0.3秒 光学6倍望遠 ピンロック 高低差補正機能 速度計測 3モード
¥ 8594
木の庄帆布 kinoshoTRANSIT 総革 ネオマレット パターカバー NEO MARETTO PUTTER COVER 2023年モデ
¥ 8593
アム デ マス ゴルフボールホルダー 2個 ティーホルダー クリップ付き 栃木レザー 本革 日本製 レザー GC-039 Cブラウン
¥ 8593
ブリーフィング 公式正規品 B SERIES DRIVER COVER ゴルフカバー MULTICAM BLACK
¥ 8593
ブリーフィング GOLF ゴルフ クラブヘッドカバー BRG211G45 グリーンカモ
¥ 8593
ブリーフィング ゴルフ パターカバー ヘッドカバー ピン型 BRG231G05 073 DENIM BLUE -
¥ 8593
ブリーフィング ゴルフ フェアウェイウッドカバー ヘッドカバー BRG223G18 ウルフグレー FAIRWAY WOOD COVER WO
¥ 8593
G-LABO(ジーラボ) ゴルフ レーザー距離計 1000m測定仕様 ハイレベル 距離測定器 距離計測 ゴルフスコープ 国内メーカー 雨天対
¥ 8593
BRIEFING ブリーフィング SCOPE BOX POUCH WOODLAND CAMO ゴルフ距離計ケース
¥ 8593
軽量メッシュ日傘
¥ 8593
ホワイト_b:ベーシック 瞬間測定0.3秒アイリスオーヤマ ゴルフ 距離計 レーザー距離計 高速測定 0.3秒 高低差測定機能 防水 軽量 拡大倍率6倍 カンタン操作 正確
¥ 8590
SoulRain 超強風抵抗 130 cm長傘Jハンドルクラシック紳士傘大きいステッキ傘 自動開特大ゴルフ傘 丈夫強風豪雨対策ステッキ傘 並行輸入
¥ 8588
落札価格8596円
354 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！