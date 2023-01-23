『Tactical Minimalist Wallet for Men， Slim RFID-Blocking Metal Card Holder， F【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月10日 23時 17分に出品され04月10日 23時 17分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在354件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 Tactical Minimalist Wallet for Men， Slim RFID-Blocking Metal Card Holder， Front Pocket Men’s Nylon Leather Dapper Bifold Wallet with Money Clip with Band Compatible with Airtag Grid ( No Airtag ) ブランド名 商品コメント TACTICAL MIXED BUSINESS STYLE ? MURADIN RFID blocking business card wallet perfectly combined business style and tactical style by assembly a leather bi-fold cover with an aluminum chassis. It s the best choice for a tasteful gentleman who enjoys business style yet doesn t want to miss tactical style. br A MINIMAL WALLET ? 0.3 inches， MURADIN metal tactical wallet thickness after storing six credit cards. A men s bifold wallet is not always bloated， at least not when you are using MURADIN minimalist wallets for men. This stylish dapper wallet can easily hold up to 8 cards， meets your everyday-carry needs. br EXPANDABLE， EASY ACCESSIBLE ? The carabiner ring on the top corner of this card holder wallet is an expandable design it can be used to either attach a spring-ring clasp or tie a rope. All cards can be pop-up by pushing via the C-shape opening on the bottom of the wallet ? the most easy-to-use tactical cardholder wallet on the market. br WHAT DOES PERFECT MEAN ? We understand how important the material is for a men s bifold wallet. MURADIN slim minimalist wallet for men is made of full-grain leather and aerospace-grade aluminum and honorably manufactured by the factory， which has rich experience working with big companies on the Global 500 list. Premium material plus excellent craftsmanship， that s what we called PERFECT br IDEAL GIFT FOR GENTLEMEN ? Every MURADIN RFID blocking card holder wallet comes with a premium gift box. It s a perfect gift for your father， husband， husband， boyfriend， and other friends. Surprise the ones you love on Christmas， Anniversary， Birthday， Valentine s Day， or any other special day 税関にて開封される可能性がございます 商品カテゴリ Pink Carat スポーツ スポーツ ゴルフ ラウンド用品、アクセサリー スコアカードホルダー

商品コード YS0000037038017942