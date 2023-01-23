『Amphipod SmartView Sumo by Amphpod【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 16時 42分に出品され03月07日 16時 42分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 Amphipod SmartView Sumo by Amphpod ブランド名 Amphpod 商品コメント Amphpod 税関にて開封される可能性がございます 商品カテゴリ Pink Carat スポーツ スポーツ マラソン、ランニング アクセサリー アームバンド

商品コード YS0000037032680911