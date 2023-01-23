『arena(アリーナ) フィットネス水着レディース すらっとセパ Mサイズ セパレート 大きめカラースナップ付き差し込みフィットパッドLAR【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 17時 32分に出品され04月01日 17時 32分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在690件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
arena(アリーナ) フィットネス水着レディース 【すらっとセパ】 Mサイズ セパレート 大きめカラースナップ付き差し込みフィットパッドLAR-3240W
【商品説明】
・カラー：モクK×ブラック×ピンクF×ピンクF(MKPK)
・サイズ：Sサイズ
・シリーズ名 :すらっとセパ
・対象 :レディース
・素材 :ポリエステル，ポリウレタン
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落札価格8596円
690 入札履歴
終了
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