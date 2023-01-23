『arena(アリーナ) フィットネス水着レディース すらっとセパ Mサイズ セパレート 大きめカラースナップ付き差し込みフィットパッドLAR【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 17時 32分に出品され04月01日 17時 32分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在690件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

arena(アリーナ) フィットネス水着レディース 【すらっとセパ】 Mサイズ セパレート 大きめカラースナップ付き差し込みフィットパッドLAR-3240W



【商品説明】

・カラー：モクK×ブラック×ピンクF×ピンクF(MKPK)

・サイズ：Sサイズ

・シリーズ名 :すらっとセパ

・対象 :レディース

・素材 :ポリエステル，ポリウレタン

カテゴリ ファッション

レディースファッション

水着 タグ arena(アリーナ)

フィットネス水着レディース

すらっとセパ

Mサイズ

セパレート

大きめカラースナップ付き差し込みフィットパッドLAR