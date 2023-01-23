『Back Brace for Lower Back Pain Relief Men Women Back Support Belt for Heavy【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 07時 47分に出品され03月20日 07時 47分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在330件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 Back Brace for Lower Back Pain Relief Men Women Back Support Belt for Heavy Lifting Sciatica Scoliosis Herniated Disc - Breathable Lumbar Support Brace for Work ブランド名 商品コメント LOWER BACK PAIN RELIEF Back brace holds up your back in the best position， preventing strain during your workout. Lower back belt relieves pain caused by spinal problems of sciatica， spondylolisthesis， herniated disc， scoliosis， and accelerates recovery of lumbar injuries. Wearing a waist support belt can also help you go through your daily activities， like moving and weight lifting.brSTRONGER SUPPORT Back support features a double pull tension cross strap design and 6 flexible steel springs together to achieve a double compression system， providing stronger extra support and protection for the waist. Keep your spine stable to prevent back injury while exercising， working， training in the gym， running， playing golf， etc.brBREATHABLE Back support belt for men women is made of breathable， sweat-wicking， and lightweight fabrics. The perfect fit design makes it easy to wear under clothes. Back belt also includes a self-heating lumbar pad that is detachable with Velcro.brCHOOSE YOUR SIZE M 23.6-29.1， L 29.1-35.4， XL 35.4-42.0.? To get a better fit， please make sure you measure around the belly button and do not select by pants size. Lumbar support brace allows you to adjust the different levels of compression， perfectly both fit for men and women.brBACK TO YOUR LIFE Are you suffering from back pain in your life Get ready to enjoy all of your normal daily activities with the back brace designed for the lumbar region. Regain the freedom of movement without pain. 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab 輸入雑貨 スポーツ ゴルフ レディースウエア ベルト

JANコード/ISBNコード 0824918471789

商品コード YS0000021739259201